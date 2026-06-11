EuroFrance - części, na których możesz polegać

Działamy na rynku od 1997 roku. Choć zaczynaliśmy skromnie w Bielsku-Białej, dziś nasz zespół obsługuje klientów z niemal całej Europy. Chętnie opowiemy Ci, jak do tego doszliśmy i co możemy zrobić dla Twojego samochodu.

Jak rośliśmy razem z rynkiem

W latach 90. naszą wielką specjalnością był import używanych części do „francuzów”: Renault, Peugeota, Citroëna i Dacii. Z biegiem czasu rynek i potrzeby klientów zaczęły się zmieniać, a my nie chcieliśmy stać w miejscu. Ważnym momentem był dla nas rok 2001, kiedy to otworzyliśmy nowy sklep z konkretnym zapleczem magazynowym o powierzchni 2000 m². To dało nam przestrzeń do prawdziwego rozwoju.

Szybko weszliśmy w świat e-commerce. W 2007 roku zaczęliśmy sprzedawać na Allegro, a niedługo potem, w 2009 roku, ruszyliśmy z własnym sklepem internetowym. Zrozumieliśmy jednak, że sam rynek części używanych to za mało. Od 2015 roku zaczęliśmy mocno stawiać na nowe, oryginalne części, a chwilę później wprowadziliśmy do oferty zaawansowaną elektronikę do wszystkich marek aut (m.in. sterowniki, nawigacje czy pompy ABS).

Dzisiaj EuroFrance to dostawca skupiony przede wszystkim na nowych i oryginalnych częściach. I co ważne – już dawno wyszliśmy poza ramy wyłącznie francuskiej motoryzacji. Obecnie znajdziesz u nas podzespoły m.in. do Volkswagena, Nissana, BMW czy Audi. Co więcej, w 2025 roku sfinalizowaliśmy naszą ekspansję, otwierając sklepy na 20 nowych rynkach europejskich, m.in. w Skandynawii, na Bałkanach i w krajach bałtyckich.

Co znajdziesz w naszym magazynie?

Krótko mówiąc: praktycznie wszystko, czego potrzebuje Twój samochód. Zadbaliśmy o to, by nasz sklep internetowy był intuicyjny, a asortyment czytelnie podzielony. Zamiast tracić czas na żmudne poszukiwania, szybko namierzysz u nas:

Serce napędu: kompletne silniki, skrzynie biegów i części układu napędowego.

Elementy bezpieczeństwa: niezawodne układy hamulcowe i precyzyjne komponenty układu kierowniczego.

Części eksploatacyjne: filtry, oświetlenie czy elementy zawieszenia, które dbają o Twój komfort na każdej drodze.

Zaawansowaną elektronikę i układy chłodzenia, które w nowoczesnych autach odgrywają kluczową rolę.

Zakupy bez stresu – na własnych zasadach

Ponad 25 lat doświadczenia nauczyło nas, że w tej branży zaufanie buduje się przede wszystkim przez jakość obsługi i niezawodność. Potwierdza to ocena 4.83/5 w systemie Trusted Shops, co daje naszym klientom dodatkową gwarancję ochrony i po prostu... święty spokój.

Wiemy też, że gdy auto stoi w warsztacie, czas gra główną rolę. Dlatego w Polsce oferujemy opcje dostawy, które najbardziej lubicie: od Paczkomatów i kurierów InPost, po sprawdzone, globalne firmy takie jak DHL, DPD czy UPS. Zamawiasz silnik? Bez problemu zapakujemy go bezpiecznie na paletę. Przez cały czas masz też podgląd, gdzie dokładnie znajduje się Twoja przesyłka.

Chcemy, żeby cały proces był maksymalnie bezproblemowy, dlatego zadbaliśmy o wygodne metody płatności. Obsługujemy polskiego BLIK-a i szybkie przelewy (Przelewy24 / I-moje), ale zapłacisz u nas również standardową kartą (Visa, Mastercard) czy za pomocą systemów PayPal i Stripe.

Jeśli szukasz sprawdzonych części i partnera, który zna się na rzeczy, zapraszamy do nas.

Odwiedź https://www.eurofrance.pl i sprawdź, co przygotowaliśmy dla Twojego auta!